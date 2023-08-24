المزلاوي: انضمام مصر لتجمع بريكس بارقة أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية

قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أنه لمن لا يعرف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة القاسية التي تمر بها مصر وأصبحت معلومة للقاصي والداني بسبب أزمات عالمية متلاحقة أخرها الحرب الأوكرانية الروسية وتراجع العملة المصرية أمام الدولار يأتي انضمام مصر لتجمع بريكس الاقتصادى كبارقة أمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

ونوهت المزلاوي في بيان لها إلى أنه لمن لا يعلم تمثل بريكس ربع ثروه العالم و ٢٣/ ٪؜ من الناتج المحلي العالمي، والأهم أنها تمثل ١٧ ٪؜ من التجارة العالمية

وأكدت أنها فرصة للتخلص من الهيمنه الغربية الاقتصادية وبانخراط مصر في حركه التجارة الدوليه سيسهل عليها مهام اقتصادية كبيرة وسيمنحها ميزة تنشيط الصادرات الثرية مما يعني المزيد من التدفقات للعملة الصعبة علي مصر وخاصة الدولار الأمريكى فضلا عن التوسع في استيراد بعض المواد الخام بأسعار مخفضة وكذلك العديد من المنتجات.

وأضافت المزلاوي أن انضمام مصر إلى بريكس انتصار لايقل عن عودتنا لرئاسة الاتحاد الإفريقي ورفع اسم مصر من القائمه السوداء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن نجاحات عديدة تحققها دولتنا الحبيبه لا تأتي من فراغ ولكن نتيجة مجهودات جبارة تبذل نري حصادها كل يوم في صوره متعددة.