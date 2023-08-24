دبي استقبلت 2 مليون مسافر عبر خطوط الإمارات في الصيف

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها نقلت أكثر من 14 مليون مسافر، في موسم الصيف الجاري بمتوسط ملاءة مقاعد يزيد على 80% عبر شبكتها العالمية، وذلك بين يونيو وأغسطس 2023، عبر نحو 50 ألف رحلة من وإلى 140 مدينة.

وحافظت دبي على جاذبيتها الكبيرة في أوساط السائحين خلال أشهر الصيف، حيث استقبلت 2 مليون مسافر، وشملت أهم الأسواق التي قدم منها زوار دبي على رحلات طيران الإمارات خلال أشهر الصيف كلاً من: المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصين ومصر والكويت.

وشكّلت العائلات أكثر من 35% من زوار دبي على رحلات طيران الإمارات، وزاد متوسط إقامتهم عن أسبوعين للاستمتاع بالفعاليات والمواقع والمعالم السياحية الرائعة في المدينة.

واستقبلت دبي أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة أكثر من مليون زائر مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.



من جانبه، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "شهدنا هذا الصيف طلباً قوياً على السفر عبر شبكتنا، على الرغم من ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة في العديد من الأسواق، ما يُظهر قيمة وضرورة السفر لدى الناس، سواء للعمل أم السياحة أو الدراسة أو زيارة الأهل والأصدقاء، وكذلك مدى أهمية التواصل جواً بين مختلف المجتمعات عبر العالم".

وأضاف كاظم: "عملت طيران الإمارات مبكراً على استعادة جداول رحلاتها، وقد تعاونا مع شركائنا في الصناعة لضمان استعدادنا لخدمة طلب العملاء وكذلك جذب الزوار من خلال الاعتماد على قاعدتنا الرئيسية دبي. ويسعدنا أن نرى تفضيلاً قوياً لمنتجنا من العملاء في جميع الدرجات، وخصوصاً في الأولى والأعمال. وسوف تواصل طيران الإمارات تقديم أفضل قيمة لعملائنا، من خلال الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا وتغطية شبكة عالمية واسعة".