محمد شريف يصنع هدفًا في تعادل الخليج مع الاتفاق بالدوري السعودي

صنع الدولي المصري محمد شريف، هدفًا خلال مباراة فريقه الخليج ضد الاتفاق، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2023-2024.

نجح محمد شريف في المساهمة التهديفية له مع الخليج في أول ظهور له مع الفريق السعودي وبالمشاركة أساسيًا، عقب انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من الأهلي لمدة موسمين.

جاء هدف الخليج من صناعة شريف في الدقيقة 29، سجله فابيو مارتينيز، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق فيتينيو في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

شارك محمد شريف كأساسي، وغادر ملعب المواجهة في الدقيقة 74 بعد استبداله بزميله عبدالله السالم بقرار من المدير الفني للفريق بيدرو إيمانويل.

انضم شريف الأسبوع الماضي لصفوف الخليج قادمًا من صفوف الأهلي، ولم يشارك في مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بسبب التحاقه بصفوف الفريق السعودي قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج.

وتواجد المخضرم جوردان هندرسون أساسيًا في تشكيل الاتفاق، الذي يقوده فنيًَا أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد..

بتلك النتيجة، حصد الخليج أول نقطة له في الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، ليحتل المركز الخامس عشر بعدما خسر من الفيحاء والأهلي بنتيجة 3-1 في كلتا المباراتين.

وبهذا التعادل، احتل الاتفاق، المرتبة الرابعة بجدول الترتيب خلف اتحاد جدة وأهلي جدة والهلال وفي رصيده 7 نقاط.