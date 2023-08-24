عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد .. صور

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، لموجة من الطقس المتقلب، حيث هبت رياح محملة بالأتربة تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية بنسبة كبيرة خاصة على الطرق السريعة.

من جانبه أعلن محافظ الوادي الجديد في بيان له، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

أشار البيان إلى أن غرفة العمليات والأزمات تتابع وتتلقى أي بلاغات من المواطنين، وتعمل على التعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، تحسبا لوقوع حوادث أو سقوط أشجار أو تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار، والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة، حيث تتميز الوادي الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة، وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (1)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (2)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (3)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (4)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (5)