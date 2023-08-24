الدوري السعودي.. الهلال يمطر شباك الرائد برباعية نظيفة

اكتسح فريق الهلال، مضيفه الرائد برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

نجح الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش في وضع بصمته الأولى مع الزعيم، عندما افتتح التهديف لفريقه في الدقيقة 42 من صناعة روبن نيفيز.

قاد ميتروفيتش، هجوم زعيم آسيا في أول ظهور له مع الفريق السعودي بعد انضمامه له في الصيف الحالي، قادمًا من فولهام الإنجليزي، كما ظهر لأول مرة الحارس المغربي ياسين بونو مع الهلال بعد انتقاله إليه في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يعود مجددًا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 69 من صناعة مالكوم، واختتم عبدالله الحمدان الرباعية في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

شهدت المباراة حالتي طرد، حيث أشهر حكم المواجهة البطاقة الحمراء للصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال في الدقيقة 76، وأيضًا للاعب أصحاب الأرض عمر جونزاليس في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد الرائد ليصبح متذيلًا للترتيب بلا نقاط.