توقيع الكشف على ١٨٣٩ مواطنا في قافلة طبية بدمياط



واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى هذا الصدد،ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٨٣٩مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٤حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٩٢تحليل معملى و فحص ٤٧حالة بالأشعة و ٤٠ حالة أخرى بالسونار.

واعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط عن توافر ٤٧ عيادة مسائية بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا.

وأشار إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات الجراحة والعظام و أنف وأذن وجلدية و أسنان وباطنة وأطفال والحميات والصدر والجلدية والرمد والمسالك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الصحية علي مدار اليوم .

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .



الجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية .