قصة أول كفيفة تنال الدكتوراة في الفلسفة مع مرتبة الشرف

الإعاقة ليست في الجسد، الإعاقة الحقيقية في التفكير، فهناك أشخاص لا يعانون من أي مشاكل عضوية، لكن لديهم مشاكل في التفكير والطموح تمنعهم من الوصول لأهدافهم وتحقيق الإنجازات، وهناك أشخاص يملكون إعاقات جسدية لكنهم يمتلكون عقولا من ذهب، لم تمنعهم أي إعاقة حتى الصعب منها للنجاح وتحقيق الإنجازات.

ولا شك أن فقدان البصر من أصعب الأشياء التي قد يمر بها إنسان، وبالرغم من ذلك استطاعت سهى سعيد، أن تصبح أول كفيفة تنال درجة الدكتوراة فى الفلسفة من كلية الآداب، رغم عدم توافر المراجع العلمية بطريقة برايل.

فلم تتوقف "سهى" عن السعى وراء حلمها وتحقيق طموحها فى الحصول على الدكتوراه في الفلسفة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بالرغم من فقدان بصرها، وحصلت عليها من جامعة الإسكندرية، وهى لا تزال فى عمر ٢٨، وكان موضوع رسالتها “كفالة حقوق الإنسان بين الحرية والمسئولية والاستبداد بالسلطة، دراسة تاريخية تحليلية نقدية فى واقع السياسة العربية”.

وبالرغم من أن الطريق لم يكن سهلاً لسهى، التى تخرجت من نفس الجامعة عام ٢٠١٢، ولكنها استطاعت أن تواجه جميع التحديات والصعوبات بدعم وتشجيع ومساندة والدتها خلال مشوارها للحصول على الدكتوراة استطاعت التغلب عليهم.

وتقول “سهى”: “كانت أكبر الصعاب فى مشوارها العلمى والبحثى وهو عدم توافر المراجع بطريقة برايل، وكانت والدتي ترافقني إلى المكتبات لتقرأ لي المراجع التى احتاجها لأبحاثها، حيث أنني قررت ألا استسلم للقدر الذي جعلني كفيفة، بل قاومت كافة الظروف المحيطة بي، لأصبح أول كفيفة تنال درجة الدكتوراه، وهو الأمر الذي أسعدني كثيرًا".

ولم تجد سهى سعيد سبيلاً يسهل عليها تحقيق هدفها، إلا أن سعيها الدائم، وإيمانها بنفسها، ورغبتها في أن تصبح مميزة عن غيرها، جعلت إرادتها أقوى، فعلى الرغم من عدم توافر المراجع العلمية على طريقة برايل، إلا أنها تمكنت من أن تكون أول كفيفة تنال درجة الدكتوراة في الفلسفة من كلية الآداب.