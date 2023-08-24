مدير تعليم القاهرة يكرم الفائز بالمركز الثالث فى بطولة (الليزر _ رن) 

كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الطالب يوسف محسن طه بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أم كلثوم الرسمية للغات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية لفوزه بالمركز الثالث فى بطولة العالم (الليزر _ رن) والتى أقيمت خلال الفترة من ١٩ الى ٢١ أغسطس بانجلترا بمشاركة ثلاث دول هم :- (مصر _ فرنسا _ الولايات المتحدة).

حصل الطالب على المركز الثالث لتميزه واتقانه وإبداعه رياضياً فى إطار الإتحاد المصرى الخماسي بحضور إبراهيم سعد مدير عام الإدارة وأسرة الطالب.

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام مدير المديرية بتكريم المتميزين وتنمية القدرات لذوى الهمم للحث على التقدم فى مجال الرياضة ونشر مناخ تربوى متميز يسوده الإبداع .

وأشار موسى إلى أن هذا التكريم يأت انطلاقاً من إهتمام الدولة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية ذوى الهمم وإظهار طاقتهم ودعم مواهبهم وتنميتها ومنحهم كافة الحقوق المجتمعية .

وأكد أن الوزارة تعمل على الإهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية وتوفير كل الدعم لهم . وأعرب ( موسى) عن سعادته البالغة بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناؤنا ذوى الهمم مؤكدا كل الدعم الإيجابي لهم.

جدير بالذكر أن رياضة (الليزر رن) تجمع بين رياضة الجرى والرماية تحت إسم ليزر _ رن فى تجربة فريدة ورياضة فريدة فهى ليست مألوفة أو من السهل ممارستها بأى مكان آخر. تعتمد هذه الرياضة على استخدام طبنجات تطلق شعاع ليزر على أهداف الكترونية ثابتة لذلك فهى آمتة تماما لجميع المستخدمين وللجمهور حتى ضوء الليزر رن آمن وهى تجمع بين رياضى الرماية بالليزر والجرى وينظم لها بطولات عالم وجمهورى ينظمها الإتحاد المصرى الخماسي الحديث .