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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بجنوب سيناء

جانب من حفل تكريم
جانب من حفل تكريم الاوائل
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كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والثانوية الفنية ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة على مسرح مقصد العائلة في العاصمة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

وجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المحلة الجامعية المقبلة، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
 

حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والازهرية جنوب سيناء -اللواء خالد فودة مقصد العائلة طور سيناء