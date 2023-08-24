بعد غياب 4 نسخ.. الزمالك يشارك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يعود الزمالك للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية شهر سبتمبر المقبل بعد غياب 4 نسخ، حيث كانت آخر مشاركة للزمالك في الكونفيدرالية نسخة 2019 والتى توج بها الفارس الأبيض باللقب مع المدرب السويسري كريستيان جروس على حساب فريق نهضة بركان في المباراة النهائية .

ومنذ عام 2020 يشارك الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، حيث وصل لنهائي أفريقيا 2020 وخسر اللقب أمام الأهلي، ثم ودع من دور المجموعات في النسخ التالية .

يواجه فريق الزمالك، أرتا سولار الجيبوتي، في دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي سيشارك فيها الزمالك بعد حصد المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي.

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار يوم 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج مصر، بينما يقام الإياب بالقاهرة يوم 29 أو 30 أكتوبر المقبلين.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك، على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وينطلق معسكر الزمالك للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتخلله خوض الفريق لبعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد.