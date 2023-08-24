وفد روسي يزور مركز البحوث الزراعية

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي بحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.

في هذا الإطار قام سليمان بتقديم عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركزالبحوث الزراعية وما يقوم بة من أنشطة بحثية وارشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي .

وأشار الي ان مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية ولةتاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي.

وناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين كما اتفق الجانبين المصري والروسي علي أعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي يشمل التعاون في مجال تبادل الاصناف النباتية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية.

كما تم الاتفاق علي التعاون في مجال الهندسة الزراعية وإدارة المخلفات والأسمدة والاستزراع السمكي وكذلك بناء القدرات

كما تطرق اللقاء إلي تبادل الخبراء من الجانبين، واتفق الطرفان علي البدء الفوري في العمل ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم .

واكد رئيس المركز اهمية توسيع الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية الي روسيا.