بعد تصريف "المياه المعالجة ALPS" في المحيط الهادئ..اليابان لن يؤثر سلبًا على الصحة أو البيئة

قررت حكومة اليابان في اجتماعها أول أمس البدء في تصريف مياه محطة فوكوشيما "المياه المعالجة ALPS" في المحيط الهادئ ومطالبة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO) بالاستعداد الفوري لبدء التصريف في المحيط اليوم 24 أغسطس.

ونشرت تقرير يابانى صادر عن الإعلام الخارجي لطوكيو أنه بعد بدء التصريف في المحيط الهادئ اليوم، ستواصل اليابان إجراء ثلاثة أنواع من الرصد (رصد المياه المعالجة في الخزانات، والرصد في الوقت الفعلي، ورصد المنطقة البحرية) بطريقة متعددة الطبقات بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حالة حدوث حدث ما، مثل تجاوز مستويات النشاط الإشعاعي للمعايير، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك عدم التصريف أو وقفه تماما. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الوكالة مشاركتها من وجهة نظر مستقلة. علاوة على ذلك، سيتم نشر نتائج الرصد التي تجريها حكومة اليابان وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO) محليًا ودوليًا. وستواصل حكومة اليابان و(TEPCO) بذل كل الجهد لضمان التفريغ الآمن، مع استمرار مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك مراجعاتها.

وقالت التقارير إنه تم التأكيد في الاجتماع الاخير لحكومة طوكيو أول أمس على أنها ستتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان السلامة، ومنع التأثيرات الضارة على سمعتها، ودعم استمرار سبل العيش، وأنها ستستمر في الخضوع لمراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق الرصد ونشر معلومات سهلة الفهم حول نتائج القياس، وتعزيز جاذبية منتجات "سانريكو جوبان" وبذل الجهود لزيادة استهلاكها، وتقديم الدعم لاستمرار سبل العيش للسكان المحليين بما في ذلك الصيادين.

وأضافت التقارير أن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان سلامة التصريف في المحيط الهادئ حتى بعد بدايته، ولن تقوم بتصريف أي شيء قد يؤثر سلبًا على الصحة أو البيئة.

وفيما يتعلق بسلامة تصريف "المياه المعالجة ALPS" في المحيط، فقد أوضحت الحكومة اليابانية بلطف جهود اليابان في المؤتمرات الدولية وفي الاجتماعات الثنائية، وشرحت ونشرت المعلومات بشكل نشط في جميع أنحاء العالم من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة وSNS. كما لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا هذه الجهود بشكل إيجابي.

ووعدت الحكومة اليابانية بمواصلة تقديم المعلومات بلطف واتخاذ التدابير اللازمة بناءً على الأدلة العلمية بطريقة شفافة للغاية، بما في ذلك التدابير المضادة ضد محاولات نشر المعلومات المضللة من أجل ضمان الفهم الصحيح داخل اليابان وخارجها.

وقالت الحكومة اليابانية إننا أوضحنا مرارًا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في تقريرها الشامل الصادر في يوليو إلى أن تصريف "المياه المعالجة ALPS" في المحيط يتوافق مع معايير السلامة الدولية وأن تأثيرات الإشعاع على البشر والبيئة ستكون ضئيلة.