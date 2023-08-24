5 ميداليات جديدة لمنتخب الأثقال الباراليمبي فى بطولة العالم

توجت نادية فكرى لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي بثلاث ميداليات وزميلتها أماني الدسوقي بميداليتين في إطار منافسات وزن فوق 86 كجم في اليوم الثالث ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري.

حصدت نادية فكري فضية وزن فوق 86 كجم ، و ذهبية وزن فوق 86 كجم للرواد و ذهبية المجموع للرواد في وزن فوق 86 كجم.

فيما حصدت أماني الدسوقى فضية الرواد و برونزية مجموع الرواد في وزن فوق 86 كجم .

ليرتفع رصيد منتخبنا من الميداليات لـ 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، 4 فضيات ، و 3 برونزيات.



على صعيد الرواد توجت مصر بـ 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .

ويشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة :

8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمود مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري .