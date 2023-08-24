الأوكازيون الصيفي يداعب أحلام الغلابة.. التجار: ينشط السوق الراكدة.. الغرف التجارية: يرفع مبيعات الملابس 50%.. التموين: غرامة 2 مليون جنيه للمتلاعبين

منذ أيام انطلق الأوكازيون الصيفى ونجح فى تحريك ركود الأسواق خاصة فيما يتعلق بالزى المدرسى والشنط والأحذية والأدوات المكتبية، وجاء توقيت انطلاق الأوكازيون فى موعده الملائم لاحتياجات المواطنين ليرحمهم من ارتفاع الاسعار فى توقيت مهم جدا في ظل اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

الغرفة التجارية،يرفع مبيعات الملابس بنسبة تزيد عن 50 %

صرح المهندس خالد فايد عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ل "البوابة نيوز "،اوكازيون صيف 2023 المنطلق فى السابع من أغسطس الجاري،يرفع مبيعات الملابس بنسبة تزيد عن 50 % خلال 17 يوما، كذلك استطاعت محلات كثيرة في إزاحة المخزون لديها خلال تلك الفترة وخاصة فىما يتعلق بالزى المدرسى وشنط واحذية الاطفال والادوات المكتبية وذلك لتزامن التخفيضات مع قرب حلول بداية العام الدراسى الجديد 2023 / 2024 ومن المتوقع مد فترة الاوكازيون طالما هناك حالة من الرواج للسلع او الملابس الجاهزة وكذلك الاحذية والشنط ليخدم اكبر عدد ممكن من الاسر المحتاجة لتخفيضات حقيقية لشراء مستلزمات الزى المدرسى .

واشاد " فايد " بتخفيضات هذا العام وهى أكبر من العام السابق والتى تبدأ من 20% وتصل إلى 70%، حيث ساهمت هذه النسب في اقبال المستهلكين على الشراء.

وكشفت "سماح هيكل" عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ل " البوابة نيوز "، ان الأوكازيون بدأ يوم 7 أغسطس وسينتهي يوم 7 سبتمبر 2023، ويلي شهر التخفيضات فترة التصفيات عقب الأوكازيون مباشرة.

التموين والتجارة الداخلية: غرامة 2 مليون جنيه ،

صرح أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ل " البوابة نيوز "، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى حوالي 4000 محل، مشيرًا إلى أن هذه المحلات موزعة على جميع محافظات مصر.

وأضاف "أبوالفضل"، أن الأوكازيون الصيفى 2023 فرصة للتاجر والمستهلك، حيث أن التاجر يستطيع أن يتخلص من كافة منتجات الصيف، وفرصة للمستهلك أن يقوم بالشراء بأسعار مخفضة تصل إلى 50%. من قمصان وبلوزات وبنطلونات الزى المدرسى باسعار مناسبة، كذالك الشنط المدرسية المخفضة،وانه خلال الشهر يتم التنسيق بين التجار والوزارة لمعرفة ما إذا كان الأوكازيون الصيفى سيتم مده أم لا.

وحذر "أبوالفضل" من أن العقوبة فى حال تزوير الاسعار ووجود نسب تخفيضات غير حقيقة سيتم تحرير محضر للمحل المخالف على الفور ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقوبة هذه الجريمة دفع غرامة تتراوح بين 50 ألفا حتي 2 مليون جنيه،مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على الشراء خلال الأوكازيون، حيث أن التوقيت الخاص ببدء الأوكازيون تم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ل " البوابة نيوز " بدأ هذا الموسم بمشاركة 300 محل، فيما يتم استهداف مشاركة 4000 محل خلال مدة الأوكازيون وهي شهر كامل، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يتضمن فقط الملابس، بل جميع الأنشطة التجارية.

واضاف: المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بإرادة التجار أصحاب المحال دون فرض من مؤسسات الدولة المعنية باعلان الاوكازيون، حيث تصل التخفيضات إلى 50% وتزيد عن ذلك فى بعض المحال حسب كم المخزون الذى يتطلع الى بيعه خلا ل الاوكازيون

وشدد على تطبيق نص القانون بضرورة وضع الأسعار قبل وبعد التخفيضات، محذرًا من وجود بما يسمى الأوكازيون الوهمي وسيتعرض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن السلع يجب أن تكون مطابقة للشروط الواردة فى لائحة الاوكازيون وخالية من العيوب، وتكون على حالتها الأولى من حيث الجودة قبل فترة الأوكازيون، موضحا أن فترة الأوكازيون فرصة جيدة للمواطن والتاجر، فالمواطن ينتظر الموسم بفارغ الصبر بعد عواصف ارتفاع الاسعار التى عصفت بالمستهلك ليحصل على السلع التي يحتاجها بأسعار مناسبة وبنفس الجودة العالية، فيما يقوم التاجر بالاستفادة من الاوكازيون ببيع المخزون لديه من موديلات الصيف الماضى والحالى ويستفيد من الحيز الذي تشغله هذه البضائع. بافراغ المخازن واستقبال الجديد.

التجار، الأوكازيون يحرك السوق الراكدة

قال محمود عبد السلام تاجر وصاحب احد المحال التجارية بوسط البلد إن الخصم هذا العام يعد أقوى عامل جذب للزبائن بعد ارتفاع الاسعار الجنونى الذى اصاب دول العالم ومنها مصر بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

واوضح أن أهمية الاوكازيون فى إنهاء الكميات المكدسة المتبقية ومخزنة من موسم الصيف الماضى مما يتيح الفرصة لطرح الموديلات الجديدة.

وحذر التاجر " عبد السلام " الزبائن من التخفيضات الوهمية، كعرض شراء أكثر من قطعة وعليهم قطعة هدية وغيره من العروض المثيرة للتساؤل، وقال إن البائع لا يخرج خاسرابدا من اى صفقه كبير او صغيرة، وكواليس تلك التخفيضات ببساطة إنه حصل على سعر الصفقة كاملا برفع سعر القطع ليشمل ثمن القطعه الهدية، واعتبر هذا استغلال للزبون بسبب عدم وعيه باساليب البيع والشراء وفرحته بالهدايا

وناشد " عبد السلام " الغرفة التجارية بالرقابة على التجار والمحال فى الاوكازيون ومتابعة الأصناف ومطابقتها للمواصفات النصوص عليها فى شروط السماح ببيعها فى موسم التخفيضات، حيث إنه إحدى آليات مواجهة الركود بتحريك عجلة المبيعات.