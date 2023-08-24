بالتعاون مع NBA... عطلة نهاية الأسبوع لكرة السلة في الساحل الشمالي "صور"

استهلت NBA Africa تنظيم عطلة نهاية أسبوع NBA والذي يجمع بين كرة السلة وأسلوب الحياة والمقام لأول مرة وتستضيفة مصر وأقيم الحدث في الساحل الشمالي .

تضمن الحدث بطولة كرة السلة 3X3 (ثلاثة على ثلاثة)، وعروض موسيقية مباشرة، وفعالية Jr. NBA للشباب والفتيات.

توج حمود كولا بلقب بطولة NBA 3X3 للرجال، بينما فازت سمر مون ببطولة السيدات.

وكان من أبرز الأحداث في نهاية الأسبوع، عروض الفرق الموسيقية المصرية "We Are Good Space" و "ديسكو مصر".

من جانبه قال محمد عبد المطلب سليمان ، نائب رئيس NBA افريقيا ومدير مكتب NBA مصر: نحن ممتنون لمافين لدعمهم ونود أن نشكر جميع الفرق المشاركة التي سافرت إلى الساحل الشمالي للمشاركة في هذا الحدث.

وأضاف أن الدمج بين كرة السلة ونمط الحياة والترفيه حدث طوال نهاية أسبوع NBA لأول مرة ونتطلع إلى جلب المزيد من أحداث NBA إلى مصر، حيث نواصل توسيع شعبية وانتشار الدوري في جميع أنحاء البلاد.