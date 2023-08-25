في ذكرى ميلاده| محطات في حياة مدحت السباعي.. «العميل رقم 13» أبرزها

يوافق اليوم ذكرى ميلاد المخرج مدحت السباعي وهو مواليد 25 أغسطس 1949 أخرج بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعد أنجبا ابنتهما ناهد.

اتجه مدحت السباعي إلى عالم الإخراج فترة الثمانينيات والتسعينيات، هي فترة توهج مدحت السباعي المخرج والمؤلف، فقد أخرج في بداية مشواره الفني العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أبرز الأعمال الفنية المخرج الراحل.

وقيدت ضد مجهول

هو أول أعمال المخرج الراحل، وعرض الفيلم بالسينمات عام 1981، وهو من تأليفه وإخراجه، والفيلم بطولة محمود ياسين، عزت العلايلي، صفية العمري، محسن سرحان، نبيل الهجرسي، أحمد راتب.

فقراء لا يدخلون الجنة

من أشهر أفلام المخرج الراحل، وهو ثاني أعماله الفنية، وتم عرضه بالسينمات عام 1984، وهو من تأليفه وإخراجه، والفيلم بطولة محمود عبد العزيز، آثار الحكيم، محمد رضا، حسين الشربيني، يوسف شعبان، نبيل الحلفاوي.

الستات

تدور أحداث الفيلم حول موظف تحاول إحدى الفنانات أن تتقرب إليه حتى يقوم بنشر أخبارها، ويحتدم الموقف بسبب غيرة زوجته، والفيلم بطولة محمود ياسين، فيفي عبده، عبلة كامل، هالة صدقي، إيمان، ومن تأليف ماجدة خير الله.

امرأة آيلة للسقوط

حاز الفيلم على عدة جوائز داخل مصر وخارجها، ويعتبر الفيلم علامة مميزة في مشوار مخرج العمل وأبطاله، وهو من تأليفه وإخراجه، وتم إنتاجه عام 1992، ومن بطولة يسرا، محمود حميدة، عبد العزيز مخيون، زينب وهبي، محمد وفيق، رجاء حسين، وقد ظهر الفنان فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، كضيوف شرف في الفيلم.

العميل رقم 13

يدور الفيلم في إطار كوميدي، حول مأمور ضرائب يدعى "شريف"، تحاول أحد عصابات التهريب استقطابه من أجل التعاون معهم في تهريب المواد المخدرة داخل مصر، والفيلم من تأليف محمد فهمي، وبطولة محمد صبحي، إيمان، صابرين، زوزو نبيل، عبد الله مشرف، نبيل الحلفاوي، سمير وحيد، شعبان حسين.

بابا في تانية رابع

مسلسل يدور في إطار كوميدي، حول سؤال افتراضي عن "ماذا يحدث لو تم تجريم الدروس الخصوصية بقانون رسمي من مجلس الشعب"، والمسلسل تأليف الكاتب فداء الشندويلي، وبطولة محمود ياسين، أحمد راتب، هالة فاخر، مديحة حمدي، حسن مصطفى، نبيل الهجرسي، منة فضالي، صبري عبد المنعم.

نظرية الجوافة

هو آخر أعمال المخرج الراحل، والذي قام بإخراجه وتأليفه قبل وفاته بعام واحد عام 2013، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة هالة صدقي، أشرف عبد الباقي، هالة صدقي، أحمد بدير، طارق التلمساني، نادية العراقية، هاني رمزي، إيمان السيد

توفي في 21 مايو 2014 عن عمر 64 عاما. ومن المعروف أن مدحت السباعي هو ابن الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة وشادية.