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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يحضر مران الأهلي بعد عودة الفريق للتدريبات

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر
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حرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، على حضور المران الأول لفريق الكرة؛ بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.

التقى الكابتن محمود الخطيب بمدير الكرة خالد بيبو، والمدير الفني للفريق مارسيل كولر، على هامش المران، والذي يقام في إطار مرحلة الإعداد للموسم الجديد وقبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا، الذي يقام في الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر.

كان خالد بيبو، مدير الكرة، قد توجه إلى النمسا برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، اطمأن خلالها على ترتيبات معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لتذليل أي معوقات وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

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