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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في بيان رسمي.. اتحاد كمال الأجسام يحارب الأكاديميات الوهمية

الدكتور عادل فهيم
الدكتور عادل فهيم
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أصدر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحادين العربي والافريقي بيانا رسميا لقيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام

تضمن البيان ما يلى :

تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام وهو الأمر المخالف لقانون الرياضة فى مادته رقم 93" والتي تنص على ان: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من :

-  مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو الغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

- او مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشأت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة "

وطبقا للقانون تم تكليف المستشار القانونى للاتحاد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجهات للمخالفة الصريحة لقانون الدولة واستغلال هذا الأمر فى التربح ولأغراض خاصة واضحة وثابتة بالشهود والمستندات.


ويؤكد مسؤولو الإتحاد أنه لن يتهاون فى هذا الأمر وسيقوم بتطبيق القانون على أى فرد أو جهة لاتحترم سيادة الدولة والقانون.

برئاسة الدكتور عادل فهيم الاتحادين العربي والافريقى الدكتور عادل فهيم المخالف لقانون الرياضة