"إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى منطقة الساحل حتى 10 سبتمبر

قررت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، اليوم الخميس تمديد تعليق رحلاتها من وإلى مالي وبوركينا فاسو حتى 10 سبتمبر المقبل، مع وقف الرحلات إلى النيجر "حتى إشعار آخر"، حسبما أفادت متحدثة باسم الشركة. وفي 7 أغسطس، قررت الشركة الفرنسية، وهي شركة الطيران الرئيسية بين أوروبا وإفريقيا، تعليق رحلاتها إلى باماكو "بواقع 7 رحلات أسبوعيا" وواجادوجو "5 رحلات أسبوعيا" ونيامي "4 رحلات أسبوعيا"، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر والتي شهدت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو.

وقد مددت "إير فرانس" هذا التعليق مرتين "في أعقاب الأحداث التي شهدتها النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".

ردا على ذلك، قررت سلطات مالي إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى مالي، وفقا لما أفادت به هيئة الطيران المدني المالية.

وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية، على الخطوط الجوية الفرنسية عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في "إزعاج للركاب"، وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى الشركة.

وقالت الهيئة: "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر وقد هددت الوكالة الوطنية للطيران المدني في مالي، الخطوط الجوية الفرنسية بأنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".