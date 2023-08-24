تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأول بعد انتهاء فترة الراحة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

شهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.