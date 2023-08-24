ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة بمشاركة ناشئي الدقهلية

جانب من البطولة
جانب من البطولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت اليوم الخميس بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة المرحلة الأولى، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 حتي 28 أغسطس الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

فيما ينافس فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15سنة للمصارعة ناشئين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 9 لاعبين مواليد 2010/2009 هم : اللاعب احمد عبد اللطيف وزن 38 ك، واللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 ك، واللاعب محمد محمود صلاح وزن 48 ك، واللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر وزن 75 ك، بالإضافة إلى اللاعب ممدوح كريم ممدوح وزن 58 ك، واللاعب محمد طلبه محمد وزن 85 ك، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 ك، واللاعب زياد احمد فتحى وزن 85 ك، واللاعب محمد أحمد فتحي وزن 62 ك. والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف أحمد إبراهيم.

وبحضور الدكتور محمود السيد السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، و عبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

وصرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين ويحكم في البطولة 34 حكم وشارك في أول يوم مصارعة رومانية 246 لاعب يمثلون أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

تاتى مشاركة  ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

IMG-20230824-WA0068
IMG-20230824-WA0068
IMG-20230824-WA0069
IMG-20230824-WA0069
IMG-20230824-WA0067
IMG-20230824-WA0067
IMG-20230824-WA0054
IMG-20230824-WA0054
IMG-20230824-WA0058
IMG-20230824-WA0058
IMG-20230824-WA0055
IMG-20230824-WA0055
IMG-20230824-WA0057
IMG-20230824-WA0057
IMG-20230824-WA0062
IMG-20230824-WA0062
IMG-20230824-WA0056
IMG-20230824-WA0056
IMG-20230824-WA0060
IMG-20230824-WA0060
IMG-20230824-WA0061
IMG-20230824-WA0061
IMG-20230824-WA0066
IMG-20230824-WA0066
IMG-20230824-WA0059
IMG-20230824-WA0059
IMG-20230824-WA0065
IMG-20230824-WA0065
IMG-20230824-WA0064
IMG-20230824-WA0064
IMG-20230824-WA0070
IMG-20230824-WA0070
IMG-20230824-WA0063
IMG-20230824-WA0063
الاتحاد المصري للمصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالدقهلية بطولة الجمهورية للمصارعة