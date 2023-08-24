انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة بمشاركة ناشئي الدقهلية

انطلقت اليوم الخميس بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة المرحلة الأولى، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 حتي 28 أغسطس الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

فيما ينافس فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15سنة للمصارعة ناشئين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 9 لاعبين مواليد 2010/2009 هم : اللاعب احمد عبد اللطيف وزن 38 ك، واللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 ك، واللاعب محمد محمود صلاح وزن 48 ك، واللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر وزن 75 ك، بالإضافة إلى اللاعب ممدوح كريم ممدوح وزن 58 ك، واللاعب محمد طلبه محمد وزن 85 ك، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 ك، واللاعب زياد احمد فتحى وزن 85 ك، واللاعب محمد أحمد فتحي وزن 62 ك. والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف أحمد إبراهيم.

وبحضور الدكتور محمود السيد السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، و عبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

وصرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين ويحكم في البطولة 34 حكم وشارك في أول يوم مصارعة رومانية 246 لاعب يمثلون أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

تاتى مشاركة ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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