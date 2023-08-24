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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بدء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.. شاهد

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما
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تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"، في دورة استثنائية احتفالا بمرور 60 عام على إنتاج أول عمل درامي مصري.
ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، بجانب تكريم أفضل الفنانين المشاركين في موسم 2023.
وشهد عام 2022 انطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والذي شهد تكريم عدد من النجوم عن أعمالهم الدرامية.

حفل مهرجان القاهرة للدراما العلمين