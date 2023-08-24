بدء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.. شاهد

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"، في دورة استثنائية احتفالا بمرور 60 عام على إنتاج أول عمل درامي مصري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، بجانب تكريم أفضل الفنانين المشاركين في موسم 2023.

وشهد عام 2022 انطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والذي شهد تكريم عدد من النجوم عن أعمالهم الدرامية.