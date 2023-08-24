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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. انضمام مصر لـ "بريكس".. السيسي: نتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التجمع

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 25 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انضمام مصر لـ "بريكس".. السيسي: نتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التجمع
محمد بن زايد: نعمل معًا من أجل رخاء ومنفعة دول وشعوب العالم
للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قمر صناعي للتجسس
مصرع قائد فاجنر.. روسيا تعلن تحطم طائرة "بريجوجين" شمال موسكو
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا
أزمة طاحنة.. طوابير الخبز تعاود الظهور في تونس
إجراء مستفز.. دول "إيكواس" ترفض خطة النيجر الانتقالية

بريكس مصر السيسي فاجنر