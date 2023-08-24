اقرأ غدا في "البوابة".. انضمام مصر لـ "بريكس".. السيسي: نتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التجمع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 25 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انضمام مصر لـ "بريكس".. السيسي: نتطلع للمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التجمع

محمد بن زايد: نعمل معًا من أجل رخاء ومنفعة دول وشعوب العالم

للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قمر صناعي للتجسس

مصرع قائد فاجنر.. روسيا تعلن تحطم طائرة "بريجوجين" شمال موسكو

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا

أزمة طاحنة.. طوابير الخبز تعاود الظهور في تونس

إجراء مستفز.. دول "إيكواس" ترفض خطة النيجر الانتقالية