بالصور .. الوفد الألماني المصري يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

زار الوفد الألماني المصري المكون من مجموعة من الشباب المصريين والألمان ، متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين الكنيسة الإنجيلية المصرية والكنيسة الإنجيلية ببرلين.

ترأس الوفد الدكتور القس ثروت قادس المنسق العام للتبادل ، القس سباستيان راعي الكنيسة الانجيلية ببرلين و مسئول العمل مع الشباب في برلين ، ميشلا كلوسا مسئولة العمل بين الشباب والأطفال في كنيسة برلين ، الدكتور القس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق .

وتولى قسم العلاقات العامة بالمتحف استقبالهم ومتابعة مسار الزيارة .

وتولى أحد الأمناء تقديم الشرح لهم داخل قاعات المتحف للتعرف على تاريخ القصر ومقتنياته .



وأشاد الوفد بالمتحف وحرص على التقاط الصور التذكارية.



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