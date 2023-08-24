بالصور .. الوفد الألماني المصري يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

زار الوفد الألماني المصري المكون من مجموعة من الشباب المصريين والألمان ، متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين الكنيسة الإنجيلية المصرية والكنيسة الإنجيلية ببرلين.
ترأس الوفد الدكتور القس ثروت قادس المنسق العام للتبادل ، القس سباستيان راعي الكنيسة الانجيلية ببرلين و مسئول العمل مع الشباب في برلين ، ميشلا كلوسا مسئولة العمل بين الشباب والأطفال في كنيسة برلين ، الدكتور القس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق .
وتولى قسم العلاقات العامة بالمتحف استقبالهم ومتابعة مسار الزيارة .
وتولى أحد الأمناء تقديم الشرح لهم داخل قاعات المتحف للتعرف على تاريخ القصر ومقتنياته .
وأشاد الوفد بالمتحف وحرص على التقاط الصور التذكارية.