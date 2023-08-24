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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور .. الوفد الألماني المصري يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

الوفد الألماني المصري
الوفد الألماني المصري
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زار  الوفد الألماني المصري المكون من مجموعة من الشباب المصريين والألمان ، متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ،  وذلك في إطار التبادل الثقافي بين الكنيسة الإنجيلية المصرية والكنيسة الإنجيلية ببرلين.

ترأس الوفد الدكتور القس ثروت قادس المنسق العام للتبادل ، القس سباستيان راعي الكنيسة الانجيلية ببرلين و مسئول العمل مع الشباب في برلين ، ميشلا كلوسا مسئولة العمل بين الشباب والأطفال في كنيسة برلين ، الدكتور القس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق .
وتولى قسم العلاقات العامة بالمتحف استقبالهم ومتابعة مسار الزيارة .
وتولى أحد الأمناء تقديم الشرح لهم داخل قاعات المتحف للتعرف على تاريخ القصر ومقتنياته .

وأشاد الوفد بالمتحف وحرص على التقاط الصور التذكارية.
 

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التبادل الثقافي الكنيسة الإنجيلية متحف المجوهرات الملكية الدكتور القس ثروت قادس الصور التذكارية