رئيسة الوزراء الإيطالية: مستعدون للتعاون في مجال الفضاء مع الهند

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لنظيرها الهندي ناريندرا مودي، عن استعداد بلادها للتعاون مع الهند في مجال الفضاء.

وهنأت ميلوني رئيس الوزراء مودي على الهبوط الناجح لمركبة (تشاندرايان 3) الهندية على القطب الجنوبي لسطح القمر، مضيفة أن هذا النجاح التاريخي في مجال استكشاف الفضاء هو "تحقيق لمسعى علمي وصناعي وتنظيمي كبير، وحلم وطني للمجتمع والإرادة الإنسانية للمضي قدمًا دائمًا".

وتابعت رئيسة الحكومة: "أنا متأكدة من أن جهود الهند للمضي قدمًا نحو آفاق جديدة في المعرفة الإنسانية، ستفضل تعاونًا ثنائيًا مع المؤسسات الإيطالية، التي تتمتع بمهارات علمية استثنائية، ويسعدني أن أتمكن من لقاء رئيس الوزراء مودي مرة أخرى عندما أعود إلى الهند".