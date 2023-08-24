الدوري السعودي.. ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الرائد

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

ويحل الهلال، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هجوم الزعيم في أول ظهور له مع الفريق السعودي بعد انضمامه له في الصيف الحالي، قادمًا من فولهام الإنجليزي.

كما يظهر لأول مرة مع الهلال، الحارس المغربي ياسين بونو، حيث يحرس عرين الأزرق أمام الرائد، بعد انتقاله لصفوف الفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من إشبيلية الإسباني.

ويحتل الهلال، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 4 نقاط، فيما يدخل الرائد المباراة، متذيلًا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد

خط الوسط الدفاعي: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال ديلجاو

وفي الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.