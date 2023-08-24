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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند: حريصون على تطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى افتتاح نيودلهي 16 سفارة في القارة السمراء.

وأضاف في كلمة له خلال جلسة الحوار رفيع المستوى، ضمن اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، صباح الخميس، أن دول إفريقيا تحتل المركز الرابع بالنسبة للصادرات الهندية، كما تأتي في المرتبة الخامسة بالنسبة للاستثمارات الهندية.

وذكر أن "الهند تمنح أولوية لبناء القدرات والمهارات، وتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، بموجب أجندة 2063"، مؤكدًا أنها "تعد حليفًا وثيقًا لدول القارة السمراء، حتى تصبح الأخيرة مركزًا مهمًا في المستقبل".

وأشار إلى بناء أكاديميات للدفاع في نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وناميبيا وليسوتو وزامبيا، فضلًا عن توفير المواد الغذائية واللقاحات للعديد من الدول الإفريقية، في ظل جائحة كورونا.

الهند ناريندرا مودي الدول الإفريقية