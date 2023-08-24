زيلينسكي: البرتغال أكدت استعدادها لتدريب الطياريين الأوكرانيين على طائرات إف-16

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إن البرتغال أكدت استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وأضاف زيلينسكي -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرني الأوكرانية- أن "البرتغال عضو في تحالف الدبابات والطيران لدينا. واليوم أكدت البرتغال استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين والمهندسين الأوكرانيين على طائرات إف-16".

واستطرد قائلا: "ناقشنا أيضًا إمكانيات توسيع التعاون الدفاعي، خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات الطبية المدرعة ومعدات إزالة الألغام إلى أوكرانيا".

كما أشار إلى أهمية انضمام البرتغال إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال "نحن ممتنون لدعم البرتغال لصيغة السلام ومشاركتها في العمل المشترك مع الشركاء في التحضير لقمتي أوكرانيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا وإفريقيا".