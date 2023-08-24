ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: البرتغال أكدت استعدادها لتدريب الطياريين الأوكرانيين على طائرات إف-16

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إن البرتغال أكدت استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وأضاف زيلينسكي -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرني الأوكرانية- أن "البرتغال عضو في تحالف الدبابات والطيران لدينا. واليوم أكدت البرتغال استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين والمهندسين الأوكرانيين على طائرات إف-16".

واستطرد قائلا: "ناقشنا أيضًا إمكانيات توسيع التعاون الدفاعي، خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات الطبية المدرعة ومعدات إزالة الألغام إلى أوكرانيا".

كما أشار إلى أهمية انضمام البرتغال إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال "نحن ممتنون لدعم البرتغال لصيغة السلام ومشاركتها في العمل المشترك مع الشركاء في التحضير لقمتي أوكرانيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا وإفريقيا".

زيلينسكي البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا