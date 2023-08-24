ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: من الضرورى تدشين صندوق لدعم الدول النامية فى مواجهة المخاطر

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أهمية تكثيف الجهود للتعامل مع أهم المخاطر التي تواجها الدول النامية وهي أزمة الغذاء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس بجنوب أفريقيا، أن التعامل مع أزمة الغذاء يكون من خلال تكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف بما يلبي احتياجات الدول النامية.

وأوضح مصطفى مدبولى، أنه من الضروري البناء على نتائج مؤتمر قمة المناخ 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر.

أزمة الغذاء الدكتور مصطفى مدبولي المناخ بنوك التنمية تمويل العمل المناخي قمه المناخ 27 مؤتمر شرم الشيخ