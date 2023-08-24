لجنة البرلمانيين الإيطالية تطالب بمحاكمة نظام الملالي

طالبت لجنة البرلمانيين الإيطالية من أجل إيران حرة، بمحاكمة قادة نظام الملالی أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت اللجنة فى بيان لها أنه منذ وصوله إلى السلطة عام 1979، أعدم النظام الإيراني أكثر من 120 ألف معارض. كما أعدم 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988،

فيما يلي نص البيان :

[ مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني وموجة الاحتجاجات التي نتجت عنها، كثف النظام الإيراني، خوفًا من اندلاع انتفاضة جديدة ومحاولة صرف الانتباه عن العدالة الدولية إلى أفعاله، وأعلن تعبئة الشيطنة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والتي تعتزم طلب تسليم أعضائها من أوروبا لمحاكمتهم في إيران.

منذ وصوله إلى السلطة عام 1979، أعدم النظام الإيراني أكثر من 120 ألف معارض. وأعدم هذا النظام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988، معظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لم يُحاسب قادة النظام أبدًا على جرائمهم ضد الإنسانية، وفي كثير من الأحيان في صمت المجتمع الدولي، يواصلون قمع المعارضة الدموية وحركات الاحتجاج التي تنتشر الآن بشكل متزايد، حتى أنه في العام الذي مر على الانتفاضة، قُتل المئات ، وتم اعتقال أكثر من 30 ألف متظاهر، وكان العديد منهم دون السن القانونية.

وفي الأشهر الأخيرة، شارك أكثر من 3600 ممثل من 40 دولة، بما في ذلك أغلبية أعضاء 29 برلمانا (بما في ذلك كونغرس الولايات المتحدة، ومجلس العموم واللوردات في المملكة المتحدة، والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلسي الشيوخ والنواب الايطاليين) إلى جانب 124 من زعماء العالم السابقين و75 من الحائزين على جائزة نوبل في الإعلان عن دعمهم لخطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، وجمهورية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، ودولة خالية من الأسلحة النووية. إيران دون عقوبة الإعدام.

كل هذه العوامل تزيد من خوف النظام الذي يسعى إلى تأسيس أعمال تهديدية جديدة في الخارج. وقال ايجئي، رئيس السلطة القضائية في النظام، والذي كان أحد المرتكبين الرئيسيين لمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، إنه يجب على الدول الغربية تسليم أعضاء مجاهدي خلق "لمحاكمتهم ومعاقبتهم على أفعالهم". ومن الواضح أن هذا طلب سخيف وغير منطقي ويجب رفضه بشكل قاطع.

وتطالب لجنة البرلمانيين الإيطالية من أجل إيران الحرة بمحاسبة قادة النظام أمام محكمة دولية لارتكابهم أكثر من 40 عامًا من الجرائم والهجمات الإرهابية داخل وخارج البلاد. كما يجب أن نذكر أن النظام قد تمت إدانته 69 مرة من قبل الأمم المتحدة والجمعية العامة ومؤسسات حقوق الإنسان بسبب عمليات القتل الجماعي والانتهاكات المنهجية والخطيرة للغاية لحقوق الإنسان].

اللجنة الإيطالية للبرلمانيين من أجل إيران حرة

الموقعون:-

رئيس اللجنة: السيناتور جوليو تيرزي، رئيس لجنة سياسة الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي

الرئيس المشارك للجنة: السيناتور ماركو سكوريا، أمين لجنة سياسة الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ

السيناتور رافائيل إسبرانزون، عضو لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس مجموعة الإخوة الإيطاليين في مجلس الشيوخ

السيناتورة يوليا أونتربيرجر، عضوة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ورئيسة مجموعة الحكم الذاتي في مجلس الشيوخ

السيناتور داريو باريني، نائب رئيس لجنة الدستور بمجلس الشيوخ

أعضاء البرلمان الإيطالي:

أندريا دي جوزيبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان

بيترو بيتاليس، نائب رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان

ستيفانيا العسكري، عضو اللجنة القضائية بالبرلمان

كاتيا بوليدوري، عضو لجنة التجارة بالبرلمان

إيمانويل بوزولو، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان