دوري المؤتمر.. مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام ليفسكي صوفيا

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مواجهات ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، ضيفًا على ليفسكي صوفيا، بملعب فاسيل ليفسكي الوطني، وينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه في المهمة الأوروبية الجديدة لمهاجم الفراعنة.

وشارك مرموش مع مباراة آينتراخت فرانكفورت الأخيرة أمام دارمشتات، التي انتهت بهدف دون رد لصالح زملاء مهاجم منتخب مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لموسم 2023-2024.

يذكر أن، عمر مرموش انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت بداية من الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2027 قادمًا من فريق فولفسبورج.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

وجاء التشكيل على النحو التالي: