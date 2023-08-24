موعد مباراتي الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بدور الـ32 للكونفيدرالية

يواجه فريق الزمالك، أرتا سولار الجيبوتي، في دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي سيشارك فيها الزمالك بعد حصد المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار يوم 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج مصر، بينما يقام الإياب بالقاهرة يوم 29 أو 30 أكتوبر المقبلين.

ويرغب الزمالك في حصد كأس الكونفيدرالية لاستعادة اللقب الغائب بعد أن حققه الفارس الأبيض للمرة الأخيرة عام 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك، على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وينطلق معسكر الزمالك للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتخلله خوض الفريق لبعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد.