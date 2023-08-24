كولر يطلب تقريرا عن منافس الأهلي قبل موقعة دور الـ32 بدوري الأبطال

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز المعاون متابعة مباراة سان جورج الاثيوبي وكيه إم كيه إم بطل زنزبار، في لقاء الإياب بالدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية من دور الـ32 بمواجهة المتأهل من هذه المواجهة في شهر سبتمبر المقبل.

وتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع القنصلية المصرية في أثيوبيا وزنزبار للحصول على تسجيل لمباراة الذهاب بين الفريقين ولقاء الإياب الذي سيلعب يوم الأحد المقبل في أديس أبابا.

كان سان جورج الأثيوبي حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرض بطل زنزبار بهدفين مقابل هدف.

وتوج الأهلي بلقب دوري ابطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب الوديد المغربي بنتيجة 3-2 بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، قبل التعادل في الدار البيضاء بهدف.