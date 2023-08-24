استمرار غياب الخماسي المصاب.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ويحل ريال مدريد، غدًا الجمعة، ضيفًا على سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، استمرار غياب الخماسي المصاب، تيبو كورتوا الحارس الذي خضع لعملية جراحية للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي أجرى جراحة أيضًا بعدما أصيب بالرباط الصليبي، كما يغيب داني سيبايوس وفيرلاند ميندي لعدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، فضلًا عن غياب التركي أردا جولر بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد، انتصر على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من الليجا، بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين فقط، بفارق الأهداف عن ملاحقيه رايو فاليكانو وسيلتا فيجو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز.