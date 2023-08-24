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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشروق، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق  وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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