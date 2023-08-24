وفد "القياس والتقويم بجامعة المنوفية" يتفقد كليات العلوم والآداب والتجارة

أجرت الدكتورة هيام مصطفي مدير مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية والدكتور إكرامي جمال نائب مدير المركز والدكتور صلاح علام مدير وحدة الدعم الفني بالمركز، و أسماء محمد رفعت المدير الإداري، زيارات ميدانية لكليات العلوم والآداب والتجارة بحضور عمداء ووكلاء الكليات، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وفي إطار تطوير الأداء بالمركز.

تهدف الزيارة إلى تقييم الوضع الحالي لأنشطة وحدات القياس والتقويم من حيث التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية، بنوك الأسئلة، الاختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكترونى، ومعوقات العمل حتى يتسنى التخطيط المناسب لأنشطة المركز ووحداته وضمان استمرارية أنشطة القياس والتقويم في المرحلة القادمة وتقديم الدعم المناسب لوحدات القياس والتقويم بالكليات.