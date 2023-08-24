ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وفد "القياس والتقويم بجامعة المنوفية" يتفقد كليات العلوم والآداب والتجارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت الدكتورة  هيام مصطفي مدير مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية والدكتور  إكرامي  جمال نائب  مدير المركز والدكتور  صلاح علام  مدير وحدة الدعم الفني بالمركز، و أسماء محمد رفعت المدير الإداري، زيارات ميدانية لكليات العلوم والآداب والتجارة بحضور عمداء ووكلاء الكليات، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة  المنوفية، وفي إطار  تطوير الأداء بالمركز.

 تهدف الزيارة إلى تقييم الوضع الحالي لأنشطة وحدات القياس والتقويم من حيث التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية، بنوك الأسئلة، الاختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكترونى، ومعوقات العمل حتى يتسنى التخطيط المناسب لأنشطة المركز ووحداته وضمان استمرارية أنشطة القياس والتقويم في المرحلة القادمة وتقديم الدعم المناسب لوحدات القياس والتقويم بالكليات.

الاختبارات الالكترونية الدعم الفني القياس والتقويم تحت رعاية