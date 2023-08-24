3 آلاف طفل يستفيدون من برنامج المدارس الصيفية بالقدس المحتلة

اختتمت في مدينة القدس، فعاليات برنامج المدارس الصيفية الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، على مدى أربعة أسابيع، تحت شعار "من أجل إشاعة قيم الوحدة والتضامن" لفائدة ما يزيد على ثلاثة آلاف طفل وطفلة توزعوا على 4 مدارس و9 مراكز للتخييم عبر أحياء ومناطق المدينة كافة.

البرنامج، الذي مولته المملكة المغربية، حرص على تكريس دور المدرسة في إشاعة قيم الوحدة والتضامن بين الأجيال الفلسطينية من خلال أكبر تجمع للطفولة من نوعه في القدس، سواء من حيث عدد المستفيدين أو من حيث التأطير.

اشتمل البرنامج، الذي انخرطت فيه مديرية التربية والتعليم مع 12 مؤسسة اجتماعية مقدسية، وفق بيان للوكالة، اليوم الخميس، على أنشطة الترفيه والاستجمام، من خلال ألعاب الفُرجة الخاصة بالصغار وعائلاتهم، وألعاب الذكاء، وأمسيات التنشيط والكرنفال، ومسرح العرائس، وسط مشاركة عريضة لفنانين متخصصين.

كما اشتمل على حصص التربية والتكوين، ضمت ورشات موضوعاتية في مجالات: الفنون، والموسيقى، والمسرح، والرياضة، وأخرى متخصصة في اللغات الحيّة، والممارسات الفُضلى للمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، وتقنيات التواصل والإعلام.

في إطار فعاليات البرنامج، نظمت جمعية المركز الثقافي المغربي- بيت المغرب، مع أندية اجتماعية كُبرى في القدس مهرجان "المسيرة الخضراء"، في كل من: بيت حنينا والعيسوية وجبل المكبر وحارة النصارى، شهد حضورا مكثفا للعائلات وللفنانين المقدسيين، الذين تحرص الوكالة على إشراكهم في أنشطتها وفعالياتها الفنية والترفيهية، في شهر رمضان الكريم، وفي غيره من الأوقات، دعما لهم للاستمرار في نشاطهم الفني الهادف والمفيد.