خارجية النواب: انضمام مصر لتجمع بريكس تجسيد لقوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية

أكد النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر استطاعت من خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام٢٠١٤، إن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية وفي مقدمتها الدول الاعضاء في تجمع بريكس مما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التى انتهجتها مصر فى هذا الشأن.

وأضاف “درويش” إن موافقة تجمع البريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الاعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.

وأردف، إن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ ٢٠١٦ لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الاجنبية مما اهل مصر ان تكون من الاقتصادات الواعدة وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية.

واختتم رئيس خارجية النواب، بأن مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادى الدولي علي المستوي الثنائي او متعدد الاطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولى المتبادل.