تحالف الأحزاب المصرية يرحب بقرار انضمام مصر لتجمع بريكس الاقتصادى

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، ترحيبه بقرار انضمام مصر الى تجمع بريكس الاقتصادى خلال القمة المنعقدة حاليا فى جنوب أفريقيا، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية، ان هذا القرار يمثل انتصار لسياسة السيسى الخارجية وانفتاح مصر على دول العالم من اجل مصالحها الاقتصادية.

وقال “مطر” أن هذا القرار سوف يصب فى مصلحة المواطن المصرى خاصة أن تجمع بريكس يسعى الى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلا من الدولار مما يساهم فى معالجة الفجوة الدولارية التى تواجه مصر حاليا.