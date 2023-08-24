وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى للتوظيف بمركز شباب أبو قير

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، وإيريك أوشلان، رئيس منظمة العمل الدولية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ملتقي توظيف للشباب، بحضور منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الاسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الكبير بالشباب المصري وتأكيده بصفة دائمة على عدم ادخار اي جهد يتم بذله من أجل الشباب المصري والنهوض بهم وتطوير قدراتهم في جميع المناحي.

وأضاف أن العديد من المبادرات والتي تعمل وزارة الشباب والرياضة على تطويرها والتوسع فيها مثل ريادة الاعمال وتنمية السكان، معسكرات الابتكار ووحدات تطوير الاعمال، برامج طور وغير والعديد من البرامج الاخري التي تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري.

كما تعمل وزارة الشباب والرياضة على تحويل كل مراكز الشباب الى مراكز خدمة مجتمعية وتطوير مراكز الشباب بجميع المحافظات

فيما تقدم اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، بالشكر للوزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة التي يقوم بها من أجل توفير اقصي خدمات للشباب في مختلف المجالات

واشاد المحافظ بالدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على الخدمات والبرامج التي تنفذها، حيث تعتبر وزارة الشباب والرياضة من اكثر الوزارات التي تعمل على الارض من اجل الشباب المصري وتقدم الكثير من الحزم والبرامج للشباب.

كما طالب محافظ الاسكندرية الشركات بزيادة فرص العمل للشباب، وتعزيز تواجدهم في مثل هذه ملتقيات التوظيف والتي تنفذها الوزارة

ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان، رئيس منظمة العمل الدولية، عن سعادته بالتواجد في افتتاح ملتقي التوظيف، مؤكدا ان منظمة العمل الدولية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات المختلفة والتي تقدم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن التطور الذي تشهده البرامج المشتركة بين منظمة العدل الدولية ووزارة الشباب والرياضة

اعقبها القيام بجولة تفقدية في الملتقي، ومتابعة الوظائف التي يتم تقديمها للشباب والمتطلبات التي تحتاجها الشركات من الشباب.

كما تم القيام بجولة في مركز شباب أبو قير حيث تفقدوا المبني الاداري والملاعب بمركز الشباب والشباب المشارك في الكشافة، والقاعة الخاصة ببرنامج "مشواري" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، حيث يتم تدريب الشباب والشابات على تنمية مهاراتهم وتدريبهم لسوق العمل، بالاضافة الي بعض الانشطة الرياضية في مركز الشباب.