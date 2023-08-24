أعلن جيورجوس دونيس المدير الفنى لفريق الوحدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
جاء تشكيل فريق الوحده كالتالى:
حارس المرمى: عبدالقدوس عطية محمود قاعود.
خط الدفاع: سعيد المولد، جواد الياميق، عبدالله الحافظ، إسلام شعيب هوساوي.
خط الوسط: عبدالعزيز نور، علاء محسن آل حجي، فيصل فجر، حسين أحمد العيسى.
خط الهجوم: هزاع أحمد الغامدي، أنسيلمو دي مورايس.
يحتل فريق الطائى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط، بينما فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.
البوابة سبورت
الدورى السعودى.. تشكيل هجومى للوحدة أمام الطائى
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أعلن جيورجوس دونيس المدير الفنى لفريق الوحدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
أعلن جيورجوس دونيس المدير الفنى لفريق الوحدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".