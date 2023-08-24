الدورى السعودى.. تشكيل هجومى للوحدة أمام الطائى

أعلن جيورجوس دونيس المدير الفنى لفريق الوحدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

جاء تشكيل فريق الوحده كالتالى:

حارس المرمى: عبدالقدوس عطية محمود قاعود.

خط الدفاع: سعيد المولد، جواد الياميق، عبدالله الحافظ، إسلام شعيب هوساوي.

خط الوسط: عبدالعزيز نور، علاء محسن آل حجي، فيصل فجر، حسين أحمد العيسى.

خط الهجوم: هزاع أحمد الغامدي، أنسيلمو دي مورايس.



يحتل فريق الطائى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط، بينما فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.