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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى السعودى.. تشكيل متحفظ للطائى أمام الوحدة

الطائى
الطائى
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أعلن كرشمير ريزتش المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوحدة، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
جاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:
حارس المرمى: فيكتور براغا.
خط الدفاع: سالم عبدالله الطوياوي، روبيرت باور، اينزو روكو، حسين صالح قاسم سالم.
خط الوسط: ألفا سيميدو، نواف القميري، بيرنارد مينساه، عبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي، فيرجيل ميسيدان.
خط الهجوم: راكان شملان العنزي.
يحتل فريق الطائى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط، بينما فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.

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