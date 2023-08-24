الدورى السعودى.. تشكيل متحفظ للطائى أمام الوحدة

أعلن كرشمير ريزتش المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوحدة، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

جاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:

حارس المرمى: فيكتور براغا.

خط الدفاع: سالم عبدالله الطوياوي، روبيرت باور، اينزو روكو، حسين صالح قاسم سالم.

خط الوسط: ألفا سيميدو، نواف القميري، بيرنارد مينساه، عبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي، فيرجيل ميسيدان.

خط الهجوم: راكان شملان العنزي.

يحتل فريق الطائى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط، بينما فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.