أعلن كرشمير ريزتش المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوحدة، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
جاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:
حارس المرمى: فيكتور براغا.
خط الدفاع: سالم عبدالله الطوياوي، روبيرت باور، اينزو روكو، حسين صالح قاسم سالم.
خط الوسط: ألفا سيميدو، نواف القميري، بيرنارد مينساه، عبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي، فيرجيل ميسيدان.
خط الهجوم: راكان شملان العنزي.
يحتل فريق الطائى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط، بينما فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.
البوابة سبورت
الدورى السعودى.. تشكيل متحفظ للطائى أمام الوحدة
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أعلن كرشمير ريزتش المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوحدة، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
أعلن كرشمير ريزتش المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوحدة، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".