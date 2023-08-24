تعليم منيا القمح تصدر تعليماتها بشأن العام الدراسي الجديد

عقد عبد الشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديرى المدارس الاعدادية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

حضر الاجتماع محمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، وأسامة سعيد مدير التعليم الاعدادى بالادارة، ومرقص عبدالمسيح رئيس قسم التعليم الاعدادى بالادارة، ومحمد الاكيابى رئيس قسم التعليم الاعدادى بالادارة.

وأصدر مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح العديد من التوصيات، منها:

1- سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة المطلوبة بالمدارس قبل بدء العمل بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

2- سرعة الانتهاء من أعمال النظافة للمبنى المدرسى بجميع مرافقه وتعقيم الحمامات والفصول والطرقات قبل دخول الطلاب.

3- التاكد من صلاحية طفايات الحريق وتوزيع الطفايات فى اماكن واضحة وتدريب الافراد على استخدامها.

4- تزيين الحدائق وقص الأشجار والاهتمام بتنظيم وتنظيف الحدائق بجميع المدارس.

5- تركيب اعلام جديد (علم جمهورية مصر العربية + علم محافظة الشرقية) في أماكن بارزة ولائقة بجميع المدارس.

6- فحص خراطيم مياه الإطفاء والتأكد من سلامتها وتدريب الأفراد على استخدامها في حالة وجود خطر الحريق.

7- تنفيذ النشرات التى تصل إلى المدارس فور وصولها للانتهاء من سد العجز.

8- الاعلان عن مجموعات الدعم المدرسية وإعلان اسماء المعلمون المشاركين بها بجميع مدارس الإدارة وتشكيل المجموعات وإعداد الجداول على أن يبدء العمل بها اعتبارا من 1/9/2023.

9- سرعة الانتهاء من غسيل خزانات المياه والتأكد من سلامتها وتنظيف الأسطح وتسليك ممرات تصريف المياه.

10- التاكد من تغطية جميع البواطات وعدم وجود أى اسلاك مكشوفة وأن جميع لوحات الكهرباء مغلقة وعدم استخدام السخانات (كاتل) نهائيا داخل المدرسة.

11- التنبيه على مسئول الأمن بعدم السماح لاى شخص بالدخول من بوابة المدرسة قبل تسجيل بياناته من واقع بطاقة الرقم القومى وبكل دقة وتبقى البطاقة لدى مسئول الأمن يتسلمها الزائر أثناء خروجه ويسجل وقت الخروج بدفتر الأمن.

12- تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب والعاملين من الإصابة بالفيروسات المطورة والأمراض المعدية.

13- تجهيز حجرة للعزل الصحى بكل مدرسة وتعقيمها وتكون جاهزة لاستقبال اى حالة مشتبه باصابتها بأى فيروس.

14- الالتزام بالتواجد يوميا فى مواعيد العمل الرسمية وتوقيع كل شخص بخط يده فى دفتر الحضور والانصراف وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى ومسجل بالسجلات أو توقيع انصراف بدفتر الانصراف بعد انتهاء مواعيد العمل الرسميةوستقوم لجان المتابعة بعمل حصر مفاجئ فى اى وقت من أوقات العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

15- إعداد وتجهيز خطة تأمين واخلاء المنشآت وتدريب العاملين على سرعة إخلاء المبنى تحت اشراف لجنة الأزمات والكوارث وتحديد دور كل عضو من أعضاء اللجنة فى عملية الإخلاء.

16- سرعة الانتهاء من إعداد السجلات والتكليفات وتشكيل اللجان وتوزيع العمل الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

17- تفعيل جميع الانشطة التربوية (الفنية. الرياضية. الثقافية العلمية)من بداية العمل بالعام الدراسى الجديد ودعم وتدريب وتكريم المبدعين والمتميزين.

18- الاهتمام بطلاب الدمج ورعايتهم وتنمية قدراتهم ودعمهم وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لكل منهم والتعامل معهم على أنهم شريحة هامة من ابناء المجتمع.

وسوف تقوم لجان المتابعة بمتابعة تنفيذ التوصيات وبكل دقة.