فريق سلة الزمالك يواصل استعداداته لكأس السوبر أمام الأهلي

واصل فريق كرة السلة بالزمالك، اليوم الخميس، تدريباته بمقر النادي وذلك استعدادا لكأس السوبر أمام الأهلي، في اللقاء المقرر له شهر أكتوبر المقبل بالبحرين، في أول مباراة لسوبر السلة تقام في الخليج كما يحدث في كرة القدم.

وتشهد تدريبات الزمالك مشاركة اللاعبين الجدد أحمد إسماعيل قادما من الأهلي وعلي عمر قادما من المصرية للاتصالات.

ويركز أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك على رفع المعدلات البدنية للاعبين في الفترة الحالية ثم سيخوض الفريق في الأيام المقبلة مباريات ودية بشكل تدريجي لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق الموسم الجديد بموقعة كأس السوبر.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك معسكر بالخليج قبل مباراة سوبر السلة بـ 10 أيام وذلك وفقا لما طلبه أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك.

وكان الزمالك قد واجه موسم غير جيد بالعام الماضي وخسر العديد من الألقاب، ويرغب في التعويض بالموسم الجديد بعد ضم بعض الصفقات الجديدة.