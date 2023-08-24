15 جنيها ارتفاعا.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 بقيمة 15 جنيها جديدة في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 2265 جنيه للبيع و 2285 جنيه للشراء و عيار 24حوالي 2589 جنيه للبيع و 2611 جنيه للشراء .

بلغ عيار 18 نحو 1949 جنيه للبيع و 1951 جنيه للشراء و عيار 14نحو 1510 جنيه للبيع و 1523 جنيه للشراء .

وصل سعر أوقية الذهب نحو 80.51الف جنيه للبيع و 81.215 الف جنيه للشراء و الجنيه الذهب حوالي 18.12 الف جنيه للبيع و 18.28 الف جنيه للشراء .

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.61 مليون جنيه للشراء .

