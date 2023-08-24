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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

15 جنيها ارتفاعا.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 بقيمة 15 جنيها جديدة في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية. 
سجل عيار 21 نحو 2265 جنيه للبيع و 2285 جنيه للشراء و عيار 24حوالي 2589 جنيه للبيع و 2611 جنيه للشراء .
بلغ عيار 18 نحو 1949 جنيه للبيع و 1951 جنيه للشراء و عيار 14نحو  1510 جنيه للبيع و 1523 جنيه للشراء .
وصل سعر أوقية الذهب نحو 80.51الف جنيه للبيع و 81.215 الف جنيه للشراء و الجنيه الذهب حوالي 18.12 الف جنيه للبيع و 18.28 الف جنيه للشراء .
ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.61 مليون جنيه للشراء .
 

سعر الذهب سعر 2 سعر 21 سعر عيار24 سعر عيار14