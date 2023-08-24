مدرب طائرة الزمالك: سنعقد جلسة مع اللجنة الثلاثية للإعداد للموسم الجديد

أعرب حسام شكري المدير الفني الجديد لطائرة الزمالك سيدات، عن توليه مهمة الفريق الأبيض وذلك بداية من الموسم الجديد.

وقال شكري في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن الجهاز الفني لطائرة الزمالك سيدات سيعقد جلسة مع اللجنة الثلاثية الجديدة للزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب الجيد للموسم الجيد، ومناقشة كافة طلبات الفريق الأول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم مناقشة امكانية ضم لاعبات جدد للفريق وذلك خلال الجلسة التي ستجمع حسام شكري مع اللجنة الثلاثية بالزمالك.

ويقود طائرة الزمالك، حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبه حسنين مدير إداري، سميه ناجح علاج طبيعي، أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بالموسم الماضي بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز علي الأهلي.