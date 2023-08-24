برلمانى: عضوية مصر لمجموعة بريكس خطوة قوية للسيطرة على هيمنة الدولار

قال النائب الصافى عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن دعوة مصر للإنضمام لعضوية تحالف بريكس الدولى، مطلع العام القادم، يعكس ثقة مجموعة دول بريكس الخمسة وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فى مصر وتأثيرها على زيادة وانتشار حجم التكتل الاقتصادى للمجموعة، خاصة أن "بريكس" تجمع دولي يمثل نحو 42% من التعداد السكاني العالمي، و23% من حجم الاقتصاد العالمي إلى جانب 18% من التجارة العالمية، بما يضمن لدول بريكس تحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية والناشئة.



وأضاف “عبد العال” أن تكتل بريكس الإقتصادي يسعى للسيطرة على هيمنة الدولار، ووضع نظام وآليات للإعتماد على العملات المحلية، من خلال التوسع المجموعة وتعزيز دورها فى تعافى الاقتصاد العالمى، كما أن دعوة مصر للتكتل، تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، كما تؤكد على مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ودعى زعماء دول مجموعة بريكس، خلال ختام أعمال القمة، دولة مصر للإنضمام لتحالف بريكس الدولى، وكذلك دعوة 5 دول آخرى للإنضمام للمجموعة، على أن تسري عضوية الدول الجديدة اعتبارا من أول يناير 2024.

بريكس هو تجمع دولي يضم حاليا 5 دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، تمثل هذه الدول نحو 42% من التعداد السكاني العالمي، و23% من حجم الاقتصاد العالمي إلى جانب 18% من التجارة العالمية.