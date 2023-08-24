مدير تعليم العاصمة يتفقد مدارس الشروق وبدر

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، آخر المستجدات للمدارس الجديدة بإدارتى الشروق وبدر التعليمية، حيث كان فى استقباله خالد حمدان مدير عام إدارة الشروق، وداليا مصطفى القائم بعمل مدير عام إدارة بدر.

وخلال جولته بالمدارس تفقد عددًا من الفصول والحجرات والأفنية، مشددا على ضرورة التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية ومفاتيح الإنارة بالمدارس عند الإغلاق.

واختتم الزيارة بمتابعة مدرسة سميرة موسي الثانوية الصناعية بنات، وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بتنفيذ بعض التعليمات استعدادًا للعام الدراسي الجديد.