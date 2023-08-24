جيسوس يعود للتدريبات الجماعية لأرسنال

عاد جابرييل جيسوس، لاعب نادى أرسنال الإنجليزى، إلى التدريبات الجماعية للفريق اللندني، وذلك استعدادًا لمواجهة فولهام ومانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي فى الفترة المقبلة.

وتعرض البرازيلى جيسوس للإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، غاب على إثرها عن مواجهتي أرسنال الافتتاحيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخضع جيسوس لعملية جراحية بسيطة في ركبته قبل الموسم، ولم يضع المدير الفني ميكيل أرتيتا إطارًا زمنيًا واضحا لعودة جيسوس، لكن وجوده في تمارين الفريق، يشير إلى أن عودته ستكون أسرع مما كان متوقعا.

وأدى إيدي نكيتياه بشكل جيد في غياب جيسوس، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك جيسوس فى تدريبات الفريق الأول، وفي بعض جولات الإحماء، ويبقى أن نرى ما إذا كان جيسوس سيشارك في التدريب الكامل مع الفريق.

وكان جيسوس جزءًا أساسيًا من حملة آرسنال للمنافسة على اللقب الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري.