ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جيسوس يعود للتدريبات الجماعية لأرسنال

جابرييل جيسوس
جابرييل جيسوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاد جابرييل جيسوس، لاعب نادى أرسنال الإنجليزى، إلى التدريبات الجماعية للفريق اللندني، وذلك استعدادًا لمواجهة فولهام ومانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي فى الفترة المقبلة.

وتعرض البرازيلى جيسوس للإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، غاب على إثرها عن مواجهتي أرسنال الافتتاحيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخضع جيسوس لعملية جراحية بسيطة في ركبته قبل الموسم، ولم يضع المدير الفني ميكيل أرتيتا إطارًا زمنيًا واضحا لعودة جيسوس، لكن وجوده في تمارين الفريق، يشير إلى أن عودته ستكون أسرع مما كان متوقعا.

وأدى إيدي نكيتياه بشكل جيد في غياب جيسوس، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

وشارك جيسوس فى تدريبات الفريق الأول، وفي بعض جولات الإحماء، ويبقى أن نرى ما إذا كان جيسوس سيشارك في التدريب الكامل مع الفريق.

وكان جيسوس جزءًا أساسيًا من حملة آرسنال للمنافسة على اللقب الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري.

جابرييل جيسوس ارسنال فولهام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي