رسمياً.. إيمريك لابورت لاعبا في النصر السعودى

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وانتقل إيمريك لابورت إلى النصر السعودى، قادما من مانشستر سيتى الإنجليزى، بعد 5 سنوات قضاه فى صفوف السيتىزينز، وذلك بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وأكمل إيمريك لابورت أمس الأربعاء، الفحوصات الطبية في دبي، كلاعب جديد في النصر.

وكان النصر يسعى لتدعيم منطقة قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفة، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد إعلان النصر السعودي تعاقده مع لابورت، اكتملت قائمة الأجانب في النادي والمحددة 8 فقط في إنتظار هل سيكون هناك قرار بالزيادة أو رحيل بعض اللاعبين وتعويضهم بأي صفقه جديده

وجاءت قائمة أجانب نادي النصر السعودي كالتالى:

- كرستيانو رونالدو

- لابورت الاسباني

- تيليس البرازيلي

- بروزوفيتش الكرواتي

- فوفانا الايفواري

- أوتافيو البرتغالي

- ماني السنغالي

- تاليسكا البرازيلي.